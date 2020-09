Bientôt du saumon "belge" ? Une société norvégienne construit une nurserie dans le port ostendais

La nurserie sera équipée de bassins d'élevage (sur terre et non en mer) et devrait être pleinement opérationnelle en 2023. Elle offrira une capacité d'élevage de 15.000 tonnes de saumon atlantique par an. Le site ostendais deviendra la plus importante nurserie terrestre de saumon atlantique en Europe, souligne la société norvégienne.

Il occupera une superficie de 13,5 hectares. "Nous avons choisi le port d'Ostende car ils ont immédiatement compris nos besoins. Ils ont rapidement anticipé et proposé la solution adéquate", se réjouit le CEO de Columbi Salmon, Anders Hagen. L’entreprise a été créée par deux Norvégiens qui analysaient le secteur du saumon pour la banque norvégienne Nordea. Le plus grand investisseur est l’entreprise Refsnes Laks, un élevage norvégien de saumon.

La Norvège est le premier producteur mondial de saumon d'élevage, devant le Chili, avec une production totale d'1,3 million de tonnes en 2018. La première entreprise du secteur est la norvégienne Mowi (ex-Marine Harvest) qui élève des saumons en mer.