Covid-19 : près de 550 nouvelles infections par jour en moyenne

Le ministre fédéral Philippe De Backer - responsable de la taskforce chargée de l’approvisionnement en matériel médical, y compris les masques buccaux et les tests -, affirme qu’il y aura ces prochains mois une capacité suffisante pour tester tous les citoyens qui présentent des symptômes de Covid-19.

"Cette semaine, nous avons pu réaliser pour la première fois plus de 30.000 tests par jour", indiquait le ministre libéral dans l’émission "De ochtend" de la VRT. "Pour l’automne, lorsque la grippe saisonnière et d’autres infections viendront s’y ajouter, nous aurons instauré une capacité de 80.000 à 90.000 tests quotidiens".

"Cela devrait déjà être possible en octobre. Les machines et les réactifs ont été commandés, et les laboratoires se préparent. De cette façon, notre pays disposera d’une grande capacité de test. Que nous possédons en fait déjà depuis des mois", concluait le ministre De Backer.