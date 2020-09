Des images de Flamands connus nus font le tour des réseaux sociaux

Le chanteur et acteur Stan Van Samang et le présentateur radio et télévision Peter Van de Veire (VRT, photo) ont reconnu publiquement ces jeudi et vendredi que des photos et vidéos privées d’eux à caractère sexuel circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux - dont notamment l’application Tik Tok très prisée par les enfants et jeunes. Quelqu’un les a postées à leur insu, avant qu’elles ne soient partagées à grande échelle. Les avocats des personnalités concernées affirment qu’elles ont été piégées par quelqu’un qui avait créé un faux profil sur les réseaux sociaux, dans le but de leur nuire. Ce phénomène d’abus est décrit comme du "catfishing". La chaine de radio MNM décidait ce vendredi matin de mettre ses auditeurs en garde contre le sexting, à savoir l’envoi électronique de textes ou photos sexuellement explicites pour nuire ou faire du chantage. Elle rappelle aussi que faire suivre ce type de photos reçues, sans l’accord de la personne représentée, est un acte punissable de prison.