Les préformateurs Lachaert et Rousseau rendront leur rapport final au Roi le 21 septembre

Du côté des partis qui devraient constituer la future opposition, on n'apprécie peu la méthode. "La décision peut se comprendre sur le fond. Mais sur la forme, ce n'est pas à une majorité en constitution, encore fragile, d'offrir d'autorité deux semaines de plus à ce gouvernement, sans consultation. Le Parlement fédéral n'est pas respecté", s'est insurgé le président de DéFI François De Smet sur Twitter.

Pour le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, "la Première ministre s'assied sur la promesse qu'elle a elle-même faite au Parlement le 17 mars. Quel dédain. Cela devient de plus en plus surréaliste. Donc de plus en plus belge", a tweeté De Roover.