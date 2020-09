La Fête annuelle de la BD s’installe à Tour & Taxis

Attirant habituellement 100.000 visiteurs et une centaine d'auteurs, l'événement annuel consacré à la bande dessinée a dû se réinventer, en raison de la crise sanitaire. Dans 3.400 m² de décors et ballons géants, Yakari et ses voisins belges de phylactères côtoieront notamment la galaxie de Star Wars et l'univers coréen des webtoons, à travers neuf tableaux immersifs.

La remise des prix Atomium ouvrira ces 10 jours de fête en récompensant huit lauréats pour leur créativité en bulles. Ces artistes de la planche dessinée seront annoncés en ligne vendredi et se partageront au total 100.000 euros. Neuvième et Septième Art se conjugueront ensuite samedi 12 et dimanche 13 septembre grâce au cinéma en plein air MovieDrive, sur le parking de Tour & Taxis.

La traditionnelle parade de ballons géants ne passera pas par les rues de la capitale cette année, mais quelques-uns de ces ballons flotteront dans la Gare Maritime à Tour & Taxis alors que le Musée de la bande dessinée (CBBD) a accepté de sortir la célèbre 2CV rouge de Boule et Bill. Musées, galeries, librairies et magasins de BD spécialisés ponctueront également le voyage en proposant des expositions, séances de dédicaces, visites guidées du parcours fresques et autres ateliers en français, néerlandais et anglais à travers la capitale.

Sous le label de sécurité sanitaire "Brussels Health Safety", la Fête de la BD sera accessible sur réservation - gratuite - d'un créneau horaire, moyennant le port du masque et dans le respect des distances sociales notamment.