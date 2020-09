Jeroen Piqueur, l’ancien patron de la banque Optima craint la prescription dans l'enquête sur la faillite

"Piqueur rompt le silence au bout de quatre ans car il craint que l'enquête ne soit reportée", peut-on lire dans un communiqué. "Le fait qu'il soit désormais autorisé à parler à la presse est le résultat d'une erreur administrative d'un magistrat qui a répondu trop tard à sa demande de lever l'interdiction d'entrer en contact avec les médias. Le dossier risque désormais d'arriver à expiration et M. Piqueur veut à tout prix éviter une telle chose, car la vérité dans la saga entourant la faillite d'Optima ne serait alors jamais révélée."

Le fait que M. Piqueur soulève lui-même les lenteurs de la justice est plutôt exceptionnel, car une prescription ou un dépassement du délai raisonnable joue toujours en faveur des suspects.

D'après M. Piqueur, la banque Optima n'a pas fait faillite. "Optima débauchait une centaine de clients fortunés par mois et c'était une épine dans le pied de bon nombre de grandes banques et banquiers privés. La vraie question à se poser est: qui a profité de la faillite d'Optima?", interpelle M. Piqueur. "J'ai peut-être fait de mauvais choix. Et oui, j'ai vécu une belle vie, ce que certains me reprochent. Mais ce n'est ni interdit, ni punissable. Optima était une société très rentable et en tant qu'actionnaire, j'en ai récolté les fruits. Il n'y a rien de mal à cela en soi. La seule chose que je ferais différemment, c'est l'acquisition de la banque Ethias déficitaire. C'était une erreur commerciale", a-t-il concédé.

Le parquet de Flandre orientale ne communique pas sur l'enquête, qui est "toujours en cours", avait répondu le parquet général début septembre à une question de l'Agence Belga sur l'état d'avancement du dossier.