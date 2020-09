Le "revenge porn" peut avoir des conséquences dramatiques pour les victimes

"Au cours des deux derniers mois, nous avons déjà dû ouvrir 20 dossiers pour des personnes dont les images intimes ont été diffusées sans autorisation", explique Liesbet Stevens. C'est un nombre relativement important, car le conseil aux victimes de "revenge porn" est une nouvelle compétence de l'Institut et il faut souvent du temps pour que les victimes trouvent comment y accéder.

Le "revenge porn" consiste à diffuser des images de nus ou à caractère sexuel sans l’autorisation de la personne qui apparaît sur ces images. Depuis le 1er juillet 2020, le législateur a explicitement attribué à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes la compétence d’assister les victimes de la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel. Peu importe que la personne représentée ait donné l’autorisation de créer ces images ou qu’elle les ait créées elle-même ; dès lors que cette personne n’a pas donné l’autorisation de montrer ou de diffuser ces images, il est question de "revenge porn".

Selon une étude récente de l'institut, la pornodivulgation est beaucoup plus fréquente que les gens ne le pensent. Sur les 15 % de femmes et les 3 % d'hommes qui ont déjà subi des pressions pour envoyer des photos de nus, 15 % et 7 % respectivement auraient subi la diffusion de ces images sans autorisation. Enfin, 1 % des femmes et 1 % des hommes ont déjà fait l'expérience de la mise en ligne de ces images.