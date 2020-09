454 activités au programme de la 32e édition de la Journée flamande du Patrimoine

La 32e édition de l’Open Monumentendag ce dimanche sera une édition numérique alternative, coronavirus oblige. L'épidémie a radicalement perturbé les plans des organisateurs. Néanmoins, 454 activités sont au programme. Il y a de nombreuses promenades à pied et à vélo et des informations numériques via des panneaux avec des codes QR. Les activités à l'intérieur sont limitées et il faut généralement réserver à l'avance.