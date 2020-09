L'actrice flamande Denise De Weerdt est décédée

Denise De Weerdt s'était fait connaître du grand public en interprétant le rôle principal de la version flamande de la comédie musicale My Fair Lady ainsi que celui d'Anne Frank au théâtre.

Plus tard, elle a joué dans des séries proposées par l'ancienne BRT - qui deviendra la VRT -, telles que "Axel Nort", "The Cat" ou "Birds of Paradise". Auprès des jeunes téléspectateurs, Denise De Weerdt est surtout connue pour avoir interprété le rôle de la mère de Boma dans la célèbre série télévisée "F.C. De Kampioenen".

Elle a également enseigné au Studio Herman Teirlinck à Anvers.