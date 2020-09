Saint-Trond rend hommage à ses habitants morts du coronavirus

Au cours des six derniers mois, 335 habitants sont décédés à Saint-Trond et dans les environs. Pas tous des suites d'une contamination au coronavirus mais en raison des mesures sanitaires, il n'a pas été possible de leur dire au revoir.

Dans le jardin des roses du domaine 't Speelhof, la ville a aménagé un lieu de recueillement avec un arbre commémoratif en mémoire aux victimes. C'est un lieu de silence neutre de toute confession religieuse où les habitants peuvent se rendre pour honorer leurs défunts.

Une centaine de personnes assistaient à la cérémonie ce dimanche matin, la bourgmestre de la ville, Veerle Heeren (CD&V), et Lorenzo, 10 ans, dont le grand-père bien-aimé a été le premier à mourir de Covid-19 à Saint-Trond, ont pris la parole lors de la cérémonie. Un moment de grande émotion pour Lorenzo qui n’a pas pu retenir ses larmes.