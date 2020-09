30 pigeons voyageurs meurent dans un incendie près de Poperinge

C’est une véritable tragédie qui a frappé le colombophile Ronny Debal (60 ans) et sa femme Anne Leniere (59 ans), le week-end dernier. Un incendie a détruit leur grand pigeonnier et 30 pigeons voyageurs ont péri dans l'incendie.

Ce sont les voisins qui ont remarqué l'incendie vers 1h30 du matin. "Ils ont appelé et ont beaucoup frappé aux fenêtres", explique Ronny Debal. "Quand nous sommes arrivés, le pigeonnier n’était plus qu’un grand brasier. Sans réfléchir, je me suis précipité à l'intérieur et j'ai attrapé autant de pigeons que j'ai pu. En fait, c'était vraiment stupide de ma part, mais j'ai paniqué".

Le colombophile a finalement pu sauver 7 de ses pigeons de concours. "Mais la plupart de mes pigeons sont restés dans le feu. C’est une tragédie", a déclaré Ronny. On ne sait pas encore comment le feu a démarré".