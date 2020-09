Baisse du nombre de voitures en Belgique, une première depuis la Seconde Guerre

Parallèlement, le nombre de voitures essence a continué d'augmenter (+5% en 2020) et atteint 2.843.903 exemplaires. Les voitures essence représentent à présent 48,3% du parc des voitures personnelles pour 47,8% pour le diesel.

Loin derrière, on retrouve les hybrides, avec 154.807 voitures (2,6% du total). Ce type de motorisation a toutefois quintuplé en cinq ans.

Quant aux voitures électriques, elles ne représentent "que" 0,4% du parc automobile, malgré la plus forte augmentation annuelle (+56,4%): on en trouve 23.983 sur les routes belges.

Enfin, on dénombre 14.957 voitures au gaz (+0,2%).

Outre les voitures privées, la Belgique compte 16.422 autobus et autocars, 910.356 véhicules utilitaires pour le transport de marchandises, 52.802 tracteurs, 196.504 tracteurs agricoles et 78.469 véhicules spéciaux, ce qui porte le parc des véhicules à 7.143.142 unités. On dénombre enfin 507.996 motocyclettes inscrites en Belgique.