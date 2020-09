Covid-19 : une moyenne de 681 contaminations par jour 

Les chiffres ne vont pas dans la bonne direction. Mais dans quelle mesure devons-nous nous en préoccuper ?

Une moyenne de 681 personnes par jour sont testées positives. Et jeudi dernier a été un jour de pointe avec 939 nouveaux cas. C’est cette augmentation exponentielle qui inquiète les scientifiques.

Bien sûr, on réalise beaucoup plus de tests. Ne faudrait-il pas relier cela à la hausse des contaminations ?

"Oui, il y a plus de tests, mais les chiffres sont ce qu'ils sont et ce sont des cas clairement positifs", indique l'infectiologue Erika Vlieghe, ce lundi matin, dans "De ochtend" sur Radio 1 (VRT). "C'est précisément dans le fait de minimiser que réside le grand danger, or ce n’est vraiment pas le moment de relâcher notre vigilance".

"Car lorsqu’on minimise, les gens vont appliquer ce message dans leur vie privée et penser que ce n'est pas si grave. Ce n’est pas comme si nous ne pouvions plus voir personne. Nous sommes autorisés à voir certains amis et connaissances à distance. La bulle de 5 sont les contacts étroits, il vaut mieux les limiter, et cela doit rester dans un contexte familial. Avec des amis, c'est bien sûr un défi."

La cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital universitaire d'Anvers ajoute qu'il y a plusieurs nouvelles suggestions de bulles. Ces suggestions sont sur la table.

Selon l’infectiologue, notre principal objectif doit être de réduire le nombre d'infections par jour. "Si on remarque que l’augmentation des infections se répercute sur le nombre d'admissions à l'hôpital et le nombre des décès, il sera déjà beaucoup trop tard. Nous sommes donc revenus à la situation dans laquelle nous étions au début du mois de mars. Si nous continuons à regarder ailleurs, nous retournerons à la case départ".