Lancement ce lundi de la plateforme flamande de streaming Streamz

Streamz se veut une alternative flamande aux services de streaming internationaux tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Au début de cette année, l'opérateur télécom Telenet, qui possède également les chaînes VIER et VIJF, et DPG Media, la société qui coiffe les marques VTM, Q-music et Het Laatste Nieuws, entre autres, ont uni leurs forces pour déployer un service de streaming payant. Les deux entreprises de médias ont créé à cette fin la filiale commune Streamz.

L'objectif : répondre aux changements de comportement des téléspectateurs flamands. De plus en plus de Flamands regardent la télévision en différé et passent les publicités. En même temps, 40 % des familles flamandes ont déjà accès à Netflix. Disney+, un autre service de streaming étranger, sera lancé dans notre pays à la mi-septembre. Streamz doit offrir une alternative flamande et compenser la perte des revenus publicitaires.