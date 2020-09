Moins d'embouteillages sur nos routes malgré la rentrée scolaire

Malgré le début de l'année scolaire, il fait beaucoup plus calme que d’habitude sur nos routes. D’après le Centre flamand de la circulation, les deux premières semaines de septembre auront vu deux fois moins d'embouteillages sur nos autoroutes qu'à la même période l'an dernier. De plus, les bus, les trams, les métros et les trains ne sont en moyenne qu'à moitié remplis. Il semble que la population évite encore les transports en commun à cause de l’épidémie de coronavirus.