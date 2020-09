Covid-19 : le nombre de nouvelles infections continue d’augmenter

Le virologue Marc Van Ranst (photo) se montre prudent face au nombre encore assez limité de nouvelles admissions à l’hôpital. "Si le virus n’affectait que les enfants et les jeunes gens, ce ne serait pas un problème. Ces derniers ne se retrouvent en effet pas à l’hôpital et ne vont pas surpeupler le secteur hospitalier. Mais nous savons, par l’exemple de la France et de l’Espagne qui nous précèdent un peu dans cette épidémie, que le virus passe des plus jeunes aux plus âgés après un certain temps. C’est à ce moment-là que le nombre d’hospitalisations et de décès augmente".

"C’est ce que je voudrais éviter. Nous n’avons pas changé et le virus n’a pas changé : quand on additionne les deux, il vaut mieux ne pas être trop optimiste à propos du nombre limité de nouvelles hospitalisations, actuellement. Nous en sommes contents, mais nous craignons ce qui pourrait encore arriver", concluait Marc Van Ranst.