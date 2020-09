Les squelettes humains découverts à Alost dataient du Xème siècle

Aucun vestige du bâtiment de l'église n'a été retrouvé à ce jour. Les cinq squelettes sont la seule référence à l’existence d’une église médiévale. "Pourtant, nous sommes certains que les squelettes provenaient d'un cimetière d'église et non d'un autre endroit. Nous le savons parce que nous avons découvert les squelettes dans un endroit où se trouvaient de nombreux corps et nous pouvons le dire par la façon dont ils étaient enterrés". Les défunts ont été enterrés avec la tête orientée à l'ouest et les pieds à l'est. "C'est conforme au rite funéraire chrétien. Il n'y a aucun doute là-dessus", ajoute Yaniek Degryse.