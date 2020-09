Les partenaires sociaux flamands réclament un plan fort pour relancer l’économie

Lockdown, puis déconfinement partiel, et maintenant le nombre des contaminations au coronavirus qui remontent progressivement : du point de vue socio-économique la Belgique ne se porte pas vraiment bien. D’après les partenaires sociaux flamands, de nombreuses entreprises sont au bord de la faillite, la confiance des consommateurs a chuté et le risque de précarité augmente. Ils réclament donc des réponses fortes du gouvernement flamand pour amorcer la relance économique.

"Ce sont les entreprises, les indépendants et les travailleurs qui devront réaliser cette relance dans cette (nouvelle) réalité. Un accord entre partenaires sociaux et le gouvernement flamand donnera plus d'élan à cette relance car les partenaires sociaux représentent près de deux millions de travailleurs et chercheurs d'emploi et 150.000 entrepreneurs, entreprises et organisations en Flandre", rappellent-ils dans leur lettre ouverte.

Pour les partenaires sociaux tous les indicateurs socio-économiques sont dans le rouge et la situation des finances publiques est sans précédent. "A politique inchangée, le déficit flamand est estimé entre 6 et 7 milliards pour 2020. Nous ne connaissons pas encore l'impact des nouvelles mesures depuis l'été", soulignent les patrons et syndicats.