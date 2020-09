Un concert classique en plein-air sur les toits de Bruxelles à la lueur des bougies

Si Vivaldi est devenu en Belgique le nom d’une possible coalition politique, c’est avant tout un illustre compositeur italien. Lundi soir, les concertos légers et romantiques de Vivaldi, flottaient sur les toits de Bruxelles et plus spécifiquement dans le Jardin Rooftop du Boulevard Anspach, d’où l’on a une vue imprenable sur la ville et d’où l’on peut admirer la Grand-Place et la cathédrale Saint-Michel et Gudule, par exemple. Rien de telle qu’une douce soirée romantique à la lueur des bougies pour apprécier le Quatuor Karski, un jeune quatuor à cordes international fondé en 2018.