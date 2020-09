Depuis la rentrée scolaire, près de 4.300 élèves flamands ont été placés en quarantaine

D’après les données du ministère flamand de l’Enseignement, Anvers est la province où le nombre de mise en quarantaine est le plus important (30%). Viennent ensuite les provinces de Flandre orientale (23%), de Flandre occidentale (18%), et le Brabant flamand (16%). Bruxelles et le Limbourg sont les moins concernés, avec respectivement 10% et 3%.

Pour Ben Weyts, il s’agit à présent de garder la tête froide, et de continuer de respecter les mesures sanitaires, sans pour autant en faire trop. "Il ne faut pas surréagir au niveau des fermetures ou des quarantaines, car trop de personnes se feraient dès lors tester, le système de soins serait surchargé et la vie locale déréglée", souligne-t-il.

Le secteur de l’enseignement flamand se réunira à nouveau jeudi soir pour discuter d’éventuelles mesures dans les écoles.