Des peintures de la Seconde Guerre mondiale découvertes lors de travaux dans une école à Meerhout

En raison de leur caractère incomplet, de leur état et des plans de construction de l'école, elles ne peuvent être conservées, mais le conseil communal souhaite les reconstituer ultérieurement et les intégrer dans le nouveau bâtiment scolaire.

Les peintures murales représentent, entre autres, un groupe de soldats marchant au pas et une femme militaire. Selon l'échevin de la culture Jan Melis, il s'agit en fait d'une "redécouverte" de peintures qui avaient disparu après la guerre lors de rénovations successives. "Aujourd'hui, la valeur artistique et émotionnelle de telles œuvres est plus estimée qu'elle ne l'était alors", estime-t-il.