La Belgique conserve sa première place au classement FIFA grâce aux prestations des Diables Rouges

Grâce à ses succès au Danemark (0-2) et contre l'Islande (5-1) lors des deux premières journées de Ligue des Nations, la Belgique est assurée de garder son statut de première nation mondiale devant la France et le Brésil.



Les Diables Rouges avaient occupé une première fois la plus haute place du classement mondial entre novembre 2015 et mars 2016. Une place qu'ils ont retrouvé en septembre 2018 et qu'ils n'ont plus quitté depuis. Seuls trois nations ont conservé leur première place plus longtemps que la Belgique: le Brésil, l'Espagne et l'Allemagne.



La Belgique a déjà remporté trois fois (2015, 2018 et 2019) le titre d'équipe de l'année qui récompense la nation en tête du classement FIFA au terme de l'année civile. Seuls le Brésil (12 fois) et l'Espagne (6 fois) ont fait mieux que les Diables Rouges.



Les troupes de Roberto Martinez auront l'occasion de conforter encore un peu plus leur première place au mois d'octobre avec trois matches au programme. Les Diables Rouges affronteront d'abord la Nouvelle-Zélande en amical (8 octobre) avant deux matches de Ligue des Nations en Angleterre (11 octobre) et en Islande (14 octobre).