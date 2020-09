En Belgique, le nombre de contaminations double tous les 12 jours 

C'est toujours Bruxelles qui enregistre le plus grand nombre de cas, avec 166 nouvelles contaminations en moyenne par jour entre le 6 et le 12 septembre, soit une hausse de 24% par rapport à la semaine précédente. La capitale est suivie de près par Anvers, avec une moyenne de 160 nouveaux cas quotidiens sur la même période. L'augmentation y plus remarquable: +59%.

Ce sont ensuite dans les provinces de Flandre orientale et de Liège que l'augmentation est la plus marquée, avec respectivement 85 (+111%) et 73 (+85%) cas diagnostiqués en moyenne par jour.

Le nombre de tests réalisés est de l'ordre de 28.000 par jour. Un nombre qui a augmenté, mais "il faut dire en même temps que le pourcentage de tests positifs par rapport aux tests effectués au total n'a pas diminué", nuance Yves van Laethem. "On est ainsi passés d'environ 2,4% à 3% au niveau national", précise-t-il. Il souligne qu'à Bruxelles, plus de 6% des tests se révèlent positifs.

Le nombre d'hospitalisations poursuit sa hausse entamée il y a une dizaine de jours. En moyenne, 33 patients ont été admis dans un contexte hospitalier par jour entre le 9 et le 15 septembre. "Contre 21 il y a deux semaines", relève le porte-parole. La hausse se chiffre à 57%.

Mardi, les hôpitaux ont admis 48 nouveaux patients. "C'est à nouveau le chiffre le plus important que nous ayons observé depuis le 27 mai", déplore Yves van Laethem. Cette augmentation a lieu dans toutes les régions, même si elle est un peu plus importante à Bruxelles et à Anvers.

La mortalité liée au coronavirus montre pour sa part une légère hausse. "Nous commençons maintenant à sentir l'augmentation récente des cas", affirme le porte-parole. Le nombre de décès moyen par jour est passé à 2,9 entre le 6 et le 12 septembre. L'augmentation est de 25% par rapport à la semaine qui a précédé.

Au total, 9.930 décès ont été attribués au Covid-19 en Belgique depuis le début de l'épidémie.