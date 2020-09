Un chauffeur de camion décédé dans l’accident sur l’E17 à Beervelde

Le trafic était évacué de l'autoroute et de gros embarras de circulation étaient encore attendus. Les usagers sont priés d'éviter la zone. Le dégagement des voies devrait en effet prendre un certain temps et des déviations ont été mises en place. Les automobilistes circulant en direction de Gand doivent ainsi quitter l'autoroute à la sortie Beervelde et emprunter la déviation G jusqu'à la sortie Destelbergen du ring de Gand (R4).

Le trafic de transit peut contourner la zone: via la E34 et le R4-Est pour les personnes venant d'Anvers vers Gand ou la mer, via Bruxelles pour celles venant de Hasselt vers Gand.

L'accident s'est produit vers 9h du matin, précisait Peter Bruyninckx du Centre flamand de la mobilité. Les circonstances de la collision ne sont pas encore totalement claires, mais un épais brouillard enveloppait les lieux au moment du choc.