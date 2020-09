A cause du coronavirus, un cirque itinérant campe depuis 6 mois à Dixmude

Lorsque le confinement a commencé, le 18 mars dernier, le cirque était installé à Dixmude. Les artistes n'avaient pas de domicile fixe et n'étaient soudain plus autorisés à se produire. Ils sont donc restés sur place et sont toujours là aujourd’hui. Ils ont obtenu l'autorisation du conseil municipal. Le clown Leonardo De Vos en est très reconnaissant. "En pouvant camper ici, nous pouvons continuer à fonctionner. Nous avons pu réparer tout notre matériel et mis au point de nouveaux spectacles".