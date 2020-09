L’édition 2021 du Carnaval d’Alost n’aura pas lieu en février, peut-être en été

"Nous sommes abasourdis. La décision n’a pas été prise en concertation avec les associations, et ce n’est pas une bonne idée", réagissait Dirk Verleysen du conseil consultatif d’Alost. "Le carnaval alostois est un événement de trois jours, mais en juin c’est la période des examens pour tous les étudiants et il y a des concerts comme Rock Werchter et Graspop".

"Le secteur Horeca n’a pas non plus été consulté. Sera-t-il prêt à fêter en juin ?". Les sociétés carnavalesques seraient plutôt en faveur d’un report d’une année entière. "Ce n’est pas un problème. Mais nous n’avons vraiment pas envie d’un carnaval en été. On ne nous a pas consultés et c’est très dommage. Le Carnaval d’Alost est une tradition pendant les vacances de printemps, pas pendant l’été".