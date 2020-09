Les cours en ligne du VDAB voient leur succès doubler

"Ces chiffres démontrent qu’un nombre croissant de personnes comprennent que ces formations en ligne ne sont pas seulement destinées aux demandeurs d’emploi, mais à tous ceux qui cherchent de nouvelles perspectives sur le marché de l’emploi", indique l’administrateur-délégué Wim Adriaens.

Pour accroitre et optimaliser l’offre sur la plateforme du VDAB, la ministre Hilde Crevits a débloqué 4 millions d’euros au mois de mai. Cela a permis de créer 72 nouvelles formations en ligne, tandis que 104 cours ont été remis à jour ou totalement rénovés. Quelque 176 nouveaux modules seront également livrés.

La formation en ligne la plus populaire est actuellement une “initiation à la comptabilité”, mais aussi une “administration de base pour les salaires et le personnel", le cours "MS Excel 2013", le calcul de base et le français pour débutants.

Hilde Crevits considère comme particulièrement positif que des gens continuent à vouloir se former. "C’est une évolution très positive pour notre marché de l’emploi et pour la relance. Former, former, former : nous ne pourrons le dire suffisamment".