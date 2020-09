Les frituristes en difficultés à cause du manque de pommes de terre Bintje

Un frituriste de Alken (Limbourg) dont l’enseigne porte pourtant le nom de Bintje est obligé de se rabattre vers d’autres variétés moins savoureuses à cause de la pénurie. "La saison dernière, je n'ai pu acheter des Bintjes que durant trois mois, alors que l'année d’avant, je pouvais en trouver partout presque toute l’année", explique le gérant Patrick Lijnen. "J'ai déjà essayé 7 ou 8 autres variétés différentes de pommes de terre, mais rien n'est aussi bon que la Bintje".

Les clients remarquent aussi la différence. "On ne les trouve plus comme avant", dit Patrick. "Elles sont beaucoup plus petites parce qu'elles rétrécissent à cause du soleil, et elles n’ont pas un aussi bon goût." En raison des étés plus chauds, il est difficile pour les frituristes d'obtenir une Bintje de qualité. "Les agriculteurs disent tous la même chose. Ils ne veulent plus planter cette variété car à cause de la sécheresse elle ne pousse pas bien et attrape des maladies", ajoute Patrick.