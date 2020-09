Trois louveteaux curieux jouent avec la caméra

L'Institut de recherche sur la nature et la forêt (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) a diffusé de nouvelles images des louveteaux du couple de loups August et Noëlla. Ils ont beaucoup grandis et sont très curieux. Les images ne montrent que trois des louveteaux, le quatrième n'a pas été vu depuis plusieurs semaines.