L’actualité de cet été en Flandre? La mort de Sanda Dia et les images dénudées de Flamands connus

Ces dernières semaines, ces deux sujets d’actualité ont fait la Une de tous les médias en Flandre et soulevé de nombreuses réactions. Les photos et vidéos nues des "Bekende Vlamingen" Sean Dhondt, Stan Van Samang et Peter Van de Veire ont fait le tour des réseaux sociaux, et notamment Tik Tok, à leur insu. Alors que le chanteur et acteur Stan Van Samang déposait plainte à la police contre x pour faire arrêter la circulation des images, les présentateurs radio Peter Van de Veire et Sean Dhondt choisissaient de s’adresser directement à leurs auditeurs, pour mettre en garde contre le sexting et rappeler que diffuser des images sans l’accord de la personne concernée est passible d’une peine de prison.