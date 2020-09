La Belgique est le 7e pays européen avec le plus grand nombre de contaminations

Ensemble, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont enregistré 2.759.394 cas de Covid-19 jusqu'à présent, d’après les derniers chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) publiés ce vendredi. Notre pays en compte 97.936, selon les données de Sciensano, ce qui en fait le 7e à avoir diagnostiqué le plus d'infections au coronavirus.