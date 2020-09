Le zoo de Planckendael reporte l'arrivée d'orang-outans à cause de la crise

Un abri tropical devait être reconstruit pour les orang-outang, mais ces travaux sont actuellement à l'arrêt. Le zoo de Planckendael attend de voir quel sera l'état de la fréquentation du parc durant l'automne. La fermeture obligatoire durant le confinement et la limitation quotidienne du nombre de visiteurs depuis lors ont fait perdre beaucoup de revenus au parc animalier de Planckendael, ainsi qu'au zoo d'Anvers.

"Nous sommes une association sans but lucratif et devons faire attention à notre portefeuille. Le bien-être animal passe avant toute chose et la transformation de la serre a donc été gelée. Nous espérons que la venue des orang-outans est seulement remise à plus tard, et pas annulée définitivement", regrettait Ilse Segers.

Mais actuellement, "le projet est suspendu indéfiniment", explique la responsable du zoo. "Les festivals de lumière du zoo d'Anvers et du parc de Planckendael se dérouleront de fin novembre à début janvier." Les zoos espèrent profiter de ces événements pour compenser une partie de leurs pertes.

Les zoos d'Anvers et de Planckendael ont annoncé le licenciement de 24 employés plus tôt cet été.