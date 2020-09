Une jeune adolescente perd la vie dans un accident à Zwevegem

"Deux fillettes se rendaient à l’école à vélo et roulaient côte-à-côte", précisait le bourgmestre Marc Doutreluingne à VRT NWS. "A un certain moment un camion a tenté de les dépasser. La victime serait alors tombée et se serait retrouvée sous les roues du camion".

A l’endroit du tragique accident, les cyclistes peuvent rouler à deux de front, indique le bourgmestre de Zwevegem. Et les camions sont autorisés à doubler. "Il s’agit d’un terrible accident, survenu à 50 mètres de l’école des fillettes", indiquait Marc Doutreluingne.