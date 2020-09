Le nombre moyen de contaminations par jour dépasse la barre des 1.000 cas en Belgique

Plus de 3.430 cas (46%) étaient rapportés en Flandre, 2.468 (33%) en Wallonie et 1.596 (21%) à Bruxelles. Ce sont dans les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur où l'augmentation des cas est la plus marquée, avec respectivement avec 1.051 (+185%), 122 (+118%) et 202 (+100%) cas diagnostiqués entre le 9 et le 15 septembre.

Il y a eu en moyenne 41,6 admissions à l'hôpital par jour entre le 12 et le 18 septembre. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.530. Il y avait toujours 390 personnes hospitalisées (+54%) vendredi, dont 78 (+16%) en soins intensifs.

Les décès sont relativement stables à 2,7 par jour en moyenne entre le 9 et le 15 septembre, pour un total de 9.937.

Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 2 au 15 septembre, passe à 102,2.