Sept Belges sur dix continuent de prendre la voiture pour se rendre au travail

"En France et en Allemagne, la voiture est encore le moyen de transport privilégié pour se rendre au travail, et concerne respectivement 75% et 73% des travailleurs. Les Pays-Bas et le Royaume-Uni enregistrent de meilleurs résultats, avec respectivement 62% et 66%", explique SD Worx. Les Belges se situent donc dans la moyenne.

Dans le royaume, plus de la moitié des travailleurs (55%) déclarent prendre leur propre voiture pour leurs déplacements du domicile vers leur lieu de travail, contre 65% en France et en Allemagne. "Il convient de souligner que les voitures de société en Belgique sont, pour plus de la moitié (8% au total), des voitures de fonction nécessaires par exemple pour rendre visite à des clients. Six pour cent des travailleurs indiquent avoir une voiture de société. Ce chiffre est plus élevé que dans les pays voisins", pointe SD Worx.

Quant à l'option de la voiture partagée, elle rencontre peu de succès que ce soit en Belgique ou dans les pays voisins et n'enregistre nulle part plus de 3%. Ces chiffres ne démontrent pas de différences significatives par rapport à 2019 dans le royaume.