World Cleanup Day : Zuhal Demir en kayak à Anvers pour une grande chasse aux déchets

D’innombrables opérations de nettoyage sont organisées ce samedi dans le cadre du World Cleanup Day, qui se tient dans plus de 150 pays. En Belgique, les actions se déroulent au bord des plages et des rivières, dans les forêts et dans les rues, ce 19 septembre, mais également les jours suivants. Pour montrer l’exemple, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), a participé à l’action le long du quai Bonaparte à Anvers. En Flandre, quelque 20.000 tonnes de déchets se retrouvent chaque année dans la nature.