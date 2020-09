Dimanche sans voiture : seules 22 villes et communes flamandes participent à l’édition 2020

Comme chaque année, le plus grand territoire sans voiture se trouvera à Bruxelles. Ce dimanche, la Région ferme ses routes aux véhicules motorisés entre 9h30 et 19 heures. On notera que comme d’habitudes, les transports publics seront gratuits.

Pour plus d’informations sur cette journée, rendez-vous sur le site de Week van de Mobiliteit pour la Flandre, ou sur le site de la Ville de Bruxelles.