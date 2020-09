Formation fédérale : comment se répartissent les différents postes de ministres ? 

Sept partis négocient actuellement un accord gouvernemental, et la distribution des portefeuilles ministériels. Ceux-ci devront être répartis de façon équilibrée entre les socialistes du PS et du SP.A, les libéraux du MR et de l’Open VLD, les écologistes Ecolo et Groen, et les chrétiens démocrates du CD&V.

L'objectif des négociateurs est d'aboutir à la mise en place du nouveau gouvernement fédéral pour le 1er octobre prochain.