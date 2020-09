"Nul-O-Plastic", un aspirateur de particules de plastique qui respecte les sols fragiles

Le port d’Anvers utilise depuis ce week-end une toute nouvelle machine servant à récolter les plus petites particules de plastique présentes dans le sol. Le dénommé "Nul-O-Plastic" fonctionne comme un aspirateur. L’appareil a été spécialement développé pour intervenir sur les sols les plus fragiles des zones naturelles. L’an dernier, le "Nul-O-Plastic", élaboré par le groupe Jan De Nul, avait remporté le prix Port of Antwerp, qui récompense les nouvelles techniques de nettoyage de plastiques.