La taskforce flamande contre la sécheresse lance la mise en œuvre du Blue Deal

Au cours de la première phase, 75 millions d’euros seront dégagés pour aider les entreprises agricoles et industrielles à limiter leur consommation d’eau claire et d’eau souterraine. "L’agriculture joue un rôle particulier. C’est l’une des premières et des plus lourdes victimes de la pénurie d’eau, tout en faisant partie de la solution. Il reste de nombreuses possibilités pour économiser de l’eau, utiliser de l’eau de pluie et de l’eau usée purifiée", indique Zuhal Demir.

L’industrie peut également jouer un rôle primordial. "Les entreprises peuvent utiliser nettement moins d’eau potable et d’eau de la nappe phréatique. J’ai vu de beaux exemples à ce sujet : des entreprises qui purifient leurs propres eaux usées, pour les réutiliser. Elles peuvent ainsi consommer jusqu’à 50% d’eau en moins". Ce qui est vraiment nécessaire et urgent, souligne Demir.

“Nous ne pouvons plus stagner. Si l’on considère la disponibilité d’eau et la nappe phréatique, on se rend compte que les choses ne peuvent plus durer. Le problème figure bien haut à notre agenda". Et Zuhal Demir d’ajouter : "J’étais à peine ministre quand un expert est venu me dire : s’il n’avait toujours pas plu pendant quelques semaines encore, il n’y aurait plus eu d’eau sortant des robinets dans certaines régions. Je veux l’éviter à tous prix. Je veux nous préparer à une pénurie d’eau et à la sécheresse. C’est pourquoi les entreprises doivent être impliquées dans le Blue Deal".