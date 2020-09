Le Roi refuse la démission des préformateurs Lachaert et Rousseau et prolonge leur mission de 2 jours

Ce lundi vers 17h, le roi Philippe a reçu en audience au Palais de Bruxelles (photo) les présidents de partis Egbert Lachaert (Open VLD) et Conner Rousseau (SP.A). En raison des vives tensions intervenues depuis dimanche après-midi entre des membres des sept partis politiques qui tentent de former un gouvernement fédéral - le SP.A refusant notamment de travailler encore avec le MR -, les deux préformateurs ont remis leur démission au Roi. Le souverain a refusé cette démission et chargé Lachaert et Rousseau de poursuivre leur mission. Ils devront lui faire un nouveau rapport ce mercredi.