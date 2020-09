Covid-19 : record de contaminations depuis la recrudescence, les ados sont désormais les plus touchés

D’après les derniers rapports, le groupe des 10-19 ans semble désormais être la catégorie comptant le plus grand nombre de nouvelles infections en chiffres absolus.

La tranche d'âge des plus de 60 ans connaît également une augmentation plus importante du nombre de contaminations, indique Boudewijn Catry. "Nous devons donc nous attendre à des cas plus graves de la maladie", avance-t-il.