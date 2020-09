Sanctionné, le Racing Genk ne pourra accueillir qu’une moitié de supporters contre Ostende

Dans la foulée, la Pro League - l’association des clubs professionnels - a aussi publié un communiqué. "Nous devons condamner le comportement négatif de cette minorité de supporters. Cela met en danger la santé publique, ne montre aucun respect pour l'engagement des clubs et de tous leurs employés qui ont travaillé de manière intensive afin de rendre possible le retour des supporters. Et cela compromet le retour du public dans nos stades."

La Pro League souligne que la grande majorité des supporters a respecté, pendant les 2 journées de jeu écoulées, toutes les mesures de sécurité. Elle salue cette attitude positive. Et d’ajouter : "La direction de la Pro League a entretemps pris contact avec les clubs concernés pour éviter à l’avenir des enfreintes aux mesures de sécurité sanitaire".

"La lutte contre le Covid-19 est une mission de toute notre société. Elle n’est pas évidente, mais nécessaire. L’atmosphère et la joie que le retour des supporters a apporté la semaine dernière dans nos stades démontre bien que le football est le plus beau en présence de supporters. Veillons ensemble à ce que les stades vides appartiennent définitivement au passé", concluait la Pro League.