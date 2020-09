A Eeklo, Ontex lance une production annuelle de 80 millions de masques

L'entreprise belge Ontex, spécialisée dans les produits d'hygiène, a inauguré ce mardi sa ligne de production de 80 millions de masques chirurgicaux par an, à Eeklo en Flandre orientale. Les ministres fédéral Philippe De Backer et flamande Hilde Crevits étaient présents pour l'occasion. Depuis quelques semaines, la société y produit déjà cent mille masques par jour. La firme flamande fabrique 220 masques buccaux à la minute. Cette production locale belge doit permettre au pays de maintenir un stock de masques pour les secteurs de soins qui en ont le plus besoin, sans devoir dépendre de producteurs étrangers.