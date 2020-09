Covid-19 : plus de 1.200 nouvelles infections en moyenne par jour et près de 500 patients à l’hôpital

Par rapport aux chiffres communiqués lundi à l'aube, 1.097 nouveaux cas positifs ont été recensés. La moyenne quotidienne de nouvelles contaminations se situe maintenant à 1.232 cas.

Il y a eu, par ailleurs, en moyenne 50 admissions à l'hôpital par jour entre le 14 et le 20 septembre. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.695. A l’heure actuelle il y a 486 patients corona séjournant dans les hôpitaux belges, dont 87 sont aux soins intensifs. Quarante-six patients nécessitaient une assistance respiratoire et 7 une oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO) qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque.

En une semaine, entre le 15 et le 21 septembre, 350 patients ont été admis et 240 ont été autorisés à quitter l'hôpital. Vingt-quatre admissions provenaient d'une maison de repos et/ou de soins ou d'un autre établissement de soins à longue durée.



Les décès sont relativement stables à 2 par jour en moyenne entre le 12 et le 18 septembre, ce qui est un peu moins que la période précédente (3). L’épidémie a jusqu’à présent entrainé le décès de 9.950 personnes dans notre pays.



Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 5 au 18 septembre, est toujours en augmentation et est désormais à 124,7 (+117%).