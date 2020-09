Dries De Bondt est le nouveau champion de Belgique de cyclisme

L’Anversois Dries De Bondt est sorti du groupe des échappés juste avant la dernière ascension du Tiegemberg à 8 km de l'arrivée. Une ascension ardue dans laquelle le coureur de 29 ans n'a pas faibli, pour filer vers la plus belle victoire de sa carrière. Iljo Keisse, deuxième et Peter Serry, troisième, complètent le podium assurant les places d'honneur pour Deceuninck-Quick Step.

C'est la cinquième victoire de la carrière de Dries De Bondt, la deuxième de sa saison après une étape dans l'Etoile de Bessèges début février, après deux succès à Halle Ingooigem (2016 et 2019) et au Memorial Rik Van Steenbergen l'an dernier.

Trois coureurs, Franklin Six (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) et Jordy Bouts (Tarteletto-Isorex), avaient porté la première attaque après 13 kilomètres. Le trio a été rejoint après 50 kilomètres par Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) et Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step). Leur aventure s’est terminée après 61 kilomètres de course.

Dix-huit coureurs ont ensuite fait la course en tête, narguant le peloton avec lequel l'écart maximum approcha des 5 minutes. Dries De Bondt et Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix), Tosh Van der Sande et Jelle Wallays (Lotto Soudal), Pieter Serry et Iljo Keisse (Deceuninck-Quick Step), Nathan Van Hooydonck (CCC), Edward Theuns, Jan Bakelants (Trek-Segafredo), Xandro Meurisse (Circus Wanty Goberg), Lindsay De Vylder et Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), Dimitri Peyskens et Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Gianni Marchand et Michael Van Staeyen (Tarteletto-Isorex), Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoa) et Mathias De Witte (Natura4Ever-Roubaix-Lille Métropole) ont pu aller au bout.

De nombreuses tentatives ont germé dans le groupe de tête, dont une de Pieter Serry qui a chuté dans un virage, laissant la porte ouverte à Dries De Bondt qui succède ainsi à son équipier chez Alpecin-Fenix, Tim Merlier, au titre de champion de Belgique de cyclisme.