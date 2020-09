L’ancienne directrice du Kunstenfestivaldesarts, Frie Leysen, est décédée

Après 2006, elle se consacra à de grands événements artistiques internationaux, comme Get Lost aux Pays-Bas, des festivals à Berlin et Vienne, l’Asian Arts Theatre en Corée du Sud et l’Ashkal Alwan Festival à Beyrouth.

Frie Leysen s’est vu décerner plusieurs prix prestigieux au cours de sa carrière. En 2003, elle reçut ainsi le Prix du mérite culturel de la Communauté flamande, en 2007 elle devint docteur Honoris Causa de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles (photo). Et en 2014 elle recevait le prix Erasme des mains du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.

Il y a deux ans, Leysen remportait le Prix Bernadette Abraté, décerné chaque année à une personnalité importante des arts du spectacle. En 2019, elle recevait un Lifetime Achievement Award de l’Association des festivals européens pour son engagement de longue durée en faveur des artistes. Frie Leysen avait été anoblie en 1998 au titre de baronne.