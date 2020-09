Le chômage temporaire "corona" est retombé de 30% à 4% de l'emploi

Pour l'horeca, c'est en mai que la situation a été la plus inquiétante (88%). Avec la réouverture du secteur le 8 juin, le pourcentage est redescendu à "seulement" 20% en août.

Un grand nombre de secteurs industriels ont dû aussi largement recourir à la mesure, comme la production de composants aéronautiques, de bus et de camions, et les industries textile, du meuble et graphique. L'assemblage automobile et la construction sont déjà parvenus à ramener leur activité à un niveau relativement élevé, indique la FEB, "mais ils craignent une baisse de celle-ci à la fin de l'année, en raison d'une baisse des commandes entre mi-mars et début mai".