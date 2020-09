Le quartier estudiantin gantois Overpoort se voit imposer une capacité maximale

La rentrée académique a coïncidé avec la venue de près de 80.000 étudiants à Gand, qui se rassemblent souvent dans le quartier Overpoort, bien fourni en terrasses. Les étudiants doivent y respecter les gestes barrière, comme le mètre et demi de distance et le port du masque. Un passage doit également rester libre pour les services d'urgence. Ces règles n'ont cependant manifestement pas été respectées dans la nuit de lundi à mardi, comme en témoignent les images qui circulent depuis lundi soir, montrant un quartier saturé.

A la grande déception de nombre d’étudiants, mais aussi des autorités de la ville. "Nous allons déterminer une capacité maximale", a réagi le bourgmestre De Clercq (photo). Il ne pourra dès lors y avoir plus de personnes dans le quartier que ce que peuvent accueillir les terrasses et cafés. En cas de trop grande fréquentation, la rue sera fermée, n'autorisant plus quiconque à y pénétrer.

En cours de journée, cette capacité maximale a ensuite été fixée à 1.750 personnes.

"Ce sont des temps difficiles pour tout le monde. Chacun doit faire des efforts, y compris les étudiants", a appelé le bourgmestre gantois. Il a également demandé aux exploitants de cafés de prendre leurs responsabilités en imposant le respect des règles de sécurité sanitaire à leurs clients. "La ville fait tout ce qu'elle peut, en ajoutant des terrasses par exemple, mais cela doit être fait de manière sûre et responsable."

La police tiendra le quartier estudiantin à l'œil ces prochains jours. Les étudiants qui enfreignent les règles devront s'acquitter d'une amende. Mathias De Clercq menace même de faire fermer totalement le quartier Overpoort si les étudiants bafouent à nouveau les règles.