Un record de paiements mobiles constaté en août

"Les habitudes de paiement du Belge ont changé drastiquement", depuis le début de la crise du coronavirus, constate Nathalie Vandepeute, CEO de Bancontact Payconiq Company.

Toujours en août, environ 3,85 millions de Belges ont payé via l'application mobile Payconiq by Bancontact ou une appli bancaire qui intègre la solution de paiement mobile Bancontact ou Payconiq. Et entre mars et août, l'appli de paiement a été téléchargée plus de 870.000 fois.